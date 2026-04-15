Trump dice que la guerra con Irán está a punto de terminar y promete “2 días increíbles”

El presidente Donald Trump afirmó que el conflicto “está a punto de terminar” y sugirió que el desenlace podría llegar mediante un acuerdo o una acción militar decisiva. Además, adelantó que se avecinan “2 días increíbles”.

Asimismo, descartó extender el alto el fuego, al considerar que podría no ser necesario ante un inminente resultado.

Mientras tanto, el vicepresidente J. D. Vance prometió que EE.UU. impulsará la prosperidad de Irán si renuncia a las armas nucleares e insistió en llegar a un gran acuerdo económico.

Desde el estrecho de Ormuz, el jefe del CENTCOM asegura que el bloqueo naval ya ha paralizado el comercio marítimo iraní. Washington presume de haber consolidado su supremacía marítima en Oriente Medio tras imponer el cerco a los puertos iraníes.

Sin embargo, se reporta que más de 20 buques comerciales han logrado cruzar el estrecho en las últimas 24 horas, algunos sin transpondedores activos.