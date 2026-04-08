Trump dice que ayudará a ‘descongestionar’ Ormuz; suben las bolsas mientras caen petróleo y gas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Gobierno ayudará a “descongestionar” el “tráfico acumulado” en el estrecho de Ormuz, después de haber anunciado un alto al fuego de dos semanas con Irán.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario reafirmó que habrá “muchas acciones positivas” y que se “hará mucho dinero”, sin concretar cómo actuará su Administración en el estrecho de forma más concreta ni explicar esas acciones.

Tras el anuncio de un acuerdo de cese de hostilidades con Irán, Teherán aseguró que durante las dos próximas semanas habrá “paso seguro” a través de Ormuz en coordinación con el Ejército de la República Islámica.

“Un gran día para la paz mundial”, empezó Trump en su mensaje.

El mandatario insistió en que podrán hacer acopio de “todo tipo de suministros” y que EE.UU. se “quedará por ahí” para asegurarse de que “todo va bien”, de nuevo sin especificar a qué se refiere.

Además, el republicano valoró que Irán ya puede empezar su “proceso de reconstrucción” y que esta nueva etapa en la región podría devenir en la “edad dorada de Medio Oriente”.

La noticia del acuerdo temporal y de las negociaciones que iniciarán el 10 de abril en Islamabad, Pakistán, han provocado subidas pronunciadas en las bolsas asiáticas y la caída abrupta del precio del petróleo por debajo de los 100 dólares el barril.

Sin embargo, no se conoce con detalle cómo operará el paso por el estrecho de Ormuz durante estas dos semanas de alto al fuego, ya que Trump asegura que se ha abierto completamente mientras que Irán dice que cualquier cruce deberá coordinarse con Teherán.

Bolsas repuntan y caen gas y petróleo

Las bolsas europeas comenzaron la sesión del martes con subidas. Londres arrancó con un 2.6% y París con un 3.6%, mientras que Fráncfort se revalorizó un 4.9%. Milán ganaba un 4%. y Madrid un 1.23% en una apertura marcada por la bajada de los precios del petróleo a menos de 100 dólares el barril.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 94 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras bajar un 13.5%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 96 dólares después de retroceder un 15%. El gas natural cayó 19% para situarse en 42.8 euros por megavatio hora.

Por su parte, las principales bolsas asiáticas registraron fuertes avances. En concreto, el Nikkei japonés cerró con un alza del 5.4%, mientras que el Kospi surcoreano subió casi un 6.9%. Por su parte, el índice Shenzhen de China se revalorizó un 4.8% y la Bolsa de Hong Kong, que hoy volvía a la actividad tras varios días festivos, avanzaba un 2.9%.