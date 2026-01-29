Trump declara emergencia nacional, ve a Cuba como amenaza “extraordinaria” y en “decadencia”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves una emergencia nacional al considerar que Cuba representa una amenaza “inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadunidense; horas después de afirmar, durante la premiere de Melania, que la isla es “una nación en decadencia”.

Horas después de firmar la orden ejecutiva, Trump afirmó durante la premiere de su esposa Melania que Cuba es “una nación en decadencia” y expresó un tono que combinó descalificación política con una aparente preocupación por el futuro del país caribeño. “Me siento mal por Cuba. Pienso que Cuba no podrá sobrevivir”, declaró el mandatario, de acuerdo con versiones difundidas por la prensa.

En la orden ejecutiva, Trump sostuvo que “la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria, que proviene total o sustancialmente de fuera de Estados Unidos”, y que por ello amerita la declaración de emergencia nacional. El documento acusa al gobierno cubano de adoptar “medidas extraordinarias que perjudican y amenazan a Estados Unidos”.

El texto señala que La Habana mantiene supuestamente alineamientos y brinda apoyo a “numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos”, entre los que menciona a la Federación Rusa, la República Popular China, Irán, Hamas y Hezbollah. Según la Casa Blanca, Cuba alberga a “peligrosos adversarios” de Washington y les permite establecer capacidades militares y de inteligencia que, afirma, amenazan directamente la seguridad estadunidense.

Entre los señalamientos, la orden ejecutiva destaca que en Cuba opera “la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero”, supuestamente orientada a obtener información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos.

También acusa al gobierno cubano de profundizar su cooperación en inteligencia y defensa con China, así como de dar la bienvenida a grupos como Hamas y Hezbollah, a los que atribuye la intención de construir redes económicas, culturales y de seguridad en la región para desestabilizar el hemisferio occidental.

La declaración de emergencia nacional abre la puerta a nuevas medidas de presión económica y diplomática contra Cuba y se inscribe en una narrativa de confrontación que revive los ejes más duros de la política estadunidense hacia la isla, en un contexto internacional marcado por disputas geopolíticas y tensiones crecientes entre Washington y sus adversarios estratégicos.