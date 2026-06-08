¡Tricampeones! Caudillos conquista el Tazón México IX y hace historia en la LFA

Con una actuación dominante en el escenario más importante de la temporada, los Caudillos de Chihuahua se proclamaron campeones del Tazón México IX y conquistaron por tercera vez en su historia el campeonato de la Liga de Futbol Americano (LFA). Consolidándose como una de las franquicias más exitosas en la historia del futbol americano profesional en México. Caudillos venció 24-12 a los Osos de Monterrey ante un un estadio repleto de aficionados chihuahuense.

Respaldados por una defensa imponente, jugadas clave en momentos decisivos y el apoyo incondicional de su afición, los chihuahuenses volvieron a levantar el trofeo de campeón para mantener la corona en casa y reafirmar su dominio en la liga.

El encuentro comenzó con Caudillos aprovechando su primera serie ofensiva para abrir el marcador mediante un gol de campo de 32 yardas de Gabriel Amavizca, colocando el 3-0 en el marcador.

La defensiva chihuahuense respondió de inmediato cuando Marco Antillón interceptó al quarterback Shelton Eppler en la primera posesión de Osos. Sin embargo, la ofensiva local no pudo capitalizar la oportunidad, ya que Jeremy Johnson fue interceptado por Brian Hughes en la siguiente jugada.

Durante el segundo cuarto, una espectacular recepción de Terryon Robinson acercó a Caudillos a zona de puntos y permitió que Amavizca conectara su segundo gol de campo de la noche, ahora desde 40 yardas, para aumentar la ventaja a 6-0.

Osos logró descontar con un gol de campo de 40 yardas de Jesús Aguirre para colocar el marcador 6-3, pero antes del descanso nuevamente apareció Gabriel Amavizca con un intento exitoso de 32 yardas para enviar a los locales al medio tiempo con ventaja de 9-3.

En la primera ofensiva del tercer cuarto, la defensiva volvió a marcar el ritmo con un sack de Máximo González. Posteriormente, Osos falló un intento de gol de campo, manteniéndose la diferencia en el marcador.

La ofensiva aprovechó el impulso cuando Jeremy Johnson encontró a Keyon Lesane Sr. en un espectacular pase de anotación de 52 yardas. Con el punto extra de Amavizca, la ventaja se amplió a 16-3.

La jugada que encendió por completo al Estadio Olímpico Universitario llegó poco después. En zona roja, Juwan Mitchell provocó un balón suelto que fue recuperado y regresado hasta las diagonales por Dishon McNary. Caudillos completó además la conversión de dos puntos para colocar el marcador 24-3, acercándose de manera contundente al campeonato.

Osos intentó reaccionar en el periodo final cuando Shelton Eppler conectó un pase de anotación de 13 yardas con Alex Montini y Jesús Aguirre acertó el punto extra para acercar a los regiomontanos 24-10. La defensiva de Caudillos volvió a demostrar por qué es una de las mejores de la liga, frenando un avance en zona roja y deteniendo a Osos en cuarta oportunidad para mantener la ventaja y encaminarse al campeonato. Ya en los últimos segundos del encuentro Osos realizó en safety para poner el 24-12 definitivo.

Con el reloj llegando a cero, Caudillos de Chihuahua confirmaron una nueva página exitosa en su historia al conquistar el Tazón México IX con marcador de 24-12 sobre Osos de Monterrey. El equipo dirigido por Federico Landeros se convirtió en el primer tricampeón de la Liga de Futbol Americano, ante el respaldo de una afición que volvió a convertir el Estadio Olímpico Universitario en una auténtica fortaleza.

Chihuahua celebra una vez más a sus campeones, que continúan construyendo una dinastía en la LFA.