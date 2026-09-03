Trasladarán a acusado de homicidio imprudencial al Cereso tras accidente

Chihuahua, Chih.- Luis Fernando E. I., acusado de homicidio imprudencial agravado por la muerte de un hombre de 64 años en un accidente ocurrido el pasado viernes, fue vinculado a proceso durante una audiencia realizada este miércoles desde el Hospital Ángeles.

La defensa del imputado sostuvo que su representado presenta un problema psiquiátrico y solicitó que fuera declarado inimputable; sin embargo, el juez determinó que no existían elementos suficientes para considerarlo bajo esa condición, al señalar que el accidente ocurrió mientras conducía bajo los influjos de cocaína y anfetaminas.

Una vez que reciba el alta médica, Luis Fernando E. I. será trasladado al CERESO Estatal número 1, donde permanecerá recluido durante el proceso, el cual podría prolongarse por al menos seis meses, salvo que las partes lleguen a un acuerdo reparatorio.