Tras rescate de 6 migrantes, vinculan a proceso a 2 personas por presunto albergue y tráfico de personas

Durante la audiencia de control de detención, la Fiscalía General de la República (FGR) expuso los datos de prueba con los que obtuvo la vinculación a proceso contra Kevin “N” y Rubén “N”, a quienes el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, a cumplir en el Centro de Reinserción Social Estatal número 3, de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad les imputó los delitos de posesión de arma de fuego y posesión de cartuchos para arma de fuego, todos de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y albergue y tráfico de migrantes.

De acuerdo con los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua recibieron, vía radio operador, información sobre un domicilio ubicado en la colonia Ampliación Plutarco Elías Calles, donde se reportaban gritos de apoyo.

Ante un posible riesgo real, actual e inminente en que se encontraban algunas personas en el lugar, los uniformados ingresaron al inmueble y localizaron a cinco personas de nacionalidad extranjera, quienes no pudieron acreditar su legal estancia en el país, además de otro mexicano.

Los elementos uniformados aseguraron, además del inmueble, un arma de fuego corta tipo pistola, con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles al calibre, un arma de fuego larga con un cargador abastecido con 29 cartuchos útiles al calibre y un arma de fuego corta, tipo pistola, con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles al calibre,

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.