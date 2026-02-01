Trágico choque en la 20 de noviembre; mueren adultos mayores

La madrugada de este domingo cerca de las 2:00 am sobre la avenida 20 de noviembre y Ocampo se registró un fuerte accidente, el cual cobró la vida de una pareja de adultos mayores.



La pareja viajaba en una camioneta en color blanco, cuando un conductor de 35 años impactó de manera frontal lateral a la pareja cuando conducía una camioneta Jeep Cherokee a acceso a velocidad.

Debido al fuerte encontronazo de la camioneta se proyectó por lo menos 70 metros desde el lugar del impacto, perdiendo la vida, la pareja de adultos mayores equipos de emergencia acudieron a atender el accidente y confirmaron el fallecimiento de la pareja.



El joven conductor fue detenido, mientras que esos acompañantes huyeron del lugar, hoy tendrá que asumir las consecuencias con la le