Trabajadores piden a FIFA quitar al ICE del Mundial o se irían a huelga

Los Ángeles. Un sindicato que representa ⁠a unos 2 mil trabajadores del sector de alimentos ⁠en el SoFi ⁠Stadium exigió el lunes a la FIFA que mantenga a la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) al margen de las operaciones del Mundial en Los Ángeles, y advirtió de que los trabajadores podrían ir a la huelga.

Unite Here Local 11, que representa a cocineros, camareros y bármanes en el recinto de Inglewood, señaló que los trabajadores siguen sin contrato laboral a solo semanas de la Copa del Mundo.

El sindicato ⁠presentó tres demandas a la FIFA y al dueño ⁠del estadio, Kroenke Sports & Entertainment: un compromiso público de que el ICE y la Patrulla Fronteriza no desempeñarán ningún papel en el torneo, protección para los puestos de trabajo ‌y las condiciones ‌laborales de los afiliados, y apoyo a la vivienda asequible para los trabajadores del sector.

El director en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Todd Lyons, ha dicho que el ICE desempeñaría un “papel clave” en el Mundial, una perspectiva que, según el sindicato, pone en peligro la seguridad de los ‌trabajadores y los visitantes en Los Ángeles.

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los representantes del estadio SoFi se negaron a hacer declaraciones.

Local 11 dijo que también quiere garantías de que no se utilizarían la inteligencia artificial ni la automatización durante el torneo para eliminar puestos de trabajo sindicalizados.

El sindicato vinculó sus reivindicaciones laborales a preocupaciones más amplias sobre los costos de la vivienda en el área de Los Ángeles, particularmente en Inglewood, y pidió apoyo para un fondo de vivienda ‌para trabajadores y protección de las familias migrantes.

“La FIFA y sus patrocinadores corporativos se ⁠embolsarán miles de millones de Los Ángeles mientras se niegan incluso a reconocer a los cocineros, camareros y asistentes de gradas que hacen posible este ⁠evento”, dijo Kurt Petersen, copresidente del Local 11, en un comunicado.

El sindicato contó que había solicitado repetidamente reuniones con la FIFA desde que Los Ángeles fue elegida como ciudad anfitriona, pero que había sido ignorado.

Los Ángeles recibirá ocho partidos del Mundial en el SoFi Stadium, el primero de ellos entre Estados Unidos y Paraguay el 12 de junio.