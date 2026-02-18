Toma de protesta formal de CMIC será el 11 de marzo en Palacio

Juan Carlos Montaño presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) dio a conocer que el próximo 11 de marzo será la toma de protesta formal del nuevo Consejo Directivo.

En este sentido informó que es posible la presencia de la gobernador Maru Campos, el alcalde Marco Bonilla entre otros.



La toma de protesta será en el palacio de gobierno en punto de las 6 de la tarde por lo cual se da paso al liderazgo de Montaño.



Cabe destacar que el pasado mes de febrero se dio la Asamblea Ordinaria para la elección de presidente CMIC En la cual por una deducción unánime y unida ganó Juan Carlos Montaño.