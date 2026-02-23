Todavía sin condiciones para convocar a extraordinario para elegir a titular de la CEDH; fuerzas políticas nos han pedido más tiempo: Presidente del Congreso

Guillermo Ramírez, presidente del Congreso del Estado, informó que todavía no existen las condiciones para convocar a un periodo extraordinario en el cual elegir a la persona titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al señalar que aún no hay consenso al respecto y algunos líderes de fracciones parlamentarias le solicitaron más tiempo para lograr los acuerdos necesarios.

“La Mesa Directiva que un servidor preside ha estado en espera de los consensos y del diálogo y de los acuerdos de las distintas fracciones parlamentarias. Todavía no ha habido las condiciones para poder convocar a un periodo extraordinario”, explicó Ramírez Gutiérrez.

El presidente del Legislativo señaló que “coordinadores de algunas fuerzas políticas que intervinieron en el progreso nos han pedido un poco más de tiempo para construir un consenso más sólido”.

“En ese sentido hemos estado esperándonos para poder citar a un periodo extraordinario o en lo conducente, esperar al periodo ordinario con la construcción de los acuerdos”, enfatizó Guillermo Ramírez.

El pasado 27 de enero, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, presidida por el diputado Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, definió la terna de personas candidatas para ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), misma que será sometida a consideración del Pleno para la votación correspondiente.

En este sentido se determinó por unanimidad que la terna sea conformada por los tres perfiles mejor calificados:

-Ada Miriam Aguilera Mercado con una calificación de 99.66.

-Flor Alejandra Corral Requejo con calificación de 96.66.

-Fryda Libertad Licano Ramírez con calificación de 93.99.