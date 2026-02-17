Tipo de cambio no ha afectado exportaciones en industria de manufactura

El presidente de Index, René Espinosa Terrazas dio a conocer que tras el movimiento del dólar esto no ha sido un problema para el sector manufacturero.

“Esto viene afectando mucho en el tema de rentabilidad y de competitividad de las operaciones. Sin embargo, a pesar de las empresas, al menos aquí en Chihuahua Capital, siguen teniendo un valor”, comentó.

Señaló que la industria manufacturera es el principal sector de exportación de Chihuahua a Estados Unidos.

“Obviamente viene a perjudicar a los números que se venían manejando en años anteriores por el tipo de cambio, pero pues bueno, es un gusto saber que nos siguen buscando que independientemente de ese factor”, concluyó.

Señala que L a mano de obra y el tema de ingeniería de diseño se sigue respetando y se sigue valorando en Chihuahua.