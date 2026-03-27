Tiger Woods, involucrado en un accidente de carretera en Florida

El estadounidense Tiger Woods, considerado uno de los mejores golfistas de todos los tiempos, estuvo involucrado el viernes 27 de marzo en un accidente de carretera en Jupiter Island, en Florida, según informó la oficina del sheriff del condado de Martin y que recogen los medios estadounidenses.

Woods, de 50 años de edad, sufrió el accidente pasadas las 14:00 h local y todavía se desconocen sus condiciones.

El coche del golfista estadounidense acabó volcado por el lado izquierdo, según unas fotos del accidente publicadas por el medio WPTV.

La policía investiga las causas del accidente y la oficina del condado de Martin ofrecerá una rueda de prensa a las 17:00 h local.

No es la primera vez que Woods sufre un accidente de carretera. En febrero de 2021 sufrió fracturas abiertas en tibia y peroné tras un grave accidente en Los Ángeles, que puso en serio peligro su carrera.

Tiger Woods trabaja para regresar a la competencia después de romperse el tendón de Aquiles en 2025 y someterse después a su séptima cirugía de espalda a finales del año pasado.

El hecho ocurre que e medio de especulaciones sobre si Woods volvería a competir en el Masters de Augusta, a celebrarse del 9 al 12 de abril de 2026.

“”Me siento bien físicamente (…) Mi cuerpo no se recupera como cuando tenía 24 o 25 años. Eso no significa que no lo esté intentando. Llevo un tiempo intentándolo. He tenido un par de lesiones graves en los últimos años con las que he tenido que lidiar y me ha llevado tiempo. Pero sigo intentándolo. Quiero jugar. Me encanta el torneo”, afirmó Woods.

El también ganador de 15 majors debutó a principios de esta semana en The Golf League (TGL).

Con información de EFE