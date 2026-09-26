Ejecutan a hombre al exterior de un domicilio en Riberas de Sacramento

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue ejecutado a balazos la noche de este jueves al exterior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Río Sabana y Río San Francisco, en la colonia Riberas de Sacramento.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos a bordo de un Nissan Sentra color gris, modelo atrasado, arribaron al lugar y llamaron a la víctima por su nombre. Al acercarse, los agresores le dispararon en repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio y realizaron varios ciclos de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, no lograron reanimarlo y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense se hizo cargo de la escena, así como del levantamiento del cuerpo, mientras se iniciaron las investigaciones para esclarecer el homicidio.