Caso Ayotzinapa: el lunes será el informe de las nuevas líneas de investigación, anuncia Sheinbaum

Villahermosa, Tab. El informe de las nuevas líneas de investigación sobre el caso Ayotzinapa será el lunes, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien, ante la movilización que ayer realizaron madres y padres ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para reprochar la exoneración del Ejército, respondió: “nosotros tenemos nuestras investigaciones, no vamos a calificar o no las manifestaciones que hay en el país y particularmente sobre el caso”.
Dijo que “el viernes había demasiadas actividades, mañana es la marcha de los 12 años de Ayotzinapa y el lunes se va a dar toda la información” de parte del subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso, Mauricio Pazarán.
Sobre la movilización de mañana, “siempre buscamos y hacemos el llamado siempre a que sea pacífico”.
Indicó que ella fijará postura el martes en la mañanera con más detalle.
“Lo que decidimos desde que entramos, en principio con el (ex) fiscal (Alejandro) Gertz y después con la fiscal Ernestina Godoy es realizar otras líneas de investigación que no se habían seguido, a partir de información tanto del uso de los teléfonos en esa noche (26 de septiembre de 2014) y madrugada, como de otras líneas de investigación que considerábamos que no habían sido suficientemente investigadas”.
Y eso, sostuvo, “es lo que van a informar el lunes, tanto la atención a los padres, el número de búsquedas que ha habido, como las nuevas detenciones que se han realizado y las razones de estas detenciones y estas líneas de investigación de qué elementos científicos parte”.
Sostuvo que de todo “están informados las madres y los padres de Ayotzinapa. Estuve con ellos hace un mes más o menos, nos vamos a seguir reuniendo y a seguir dando toda la información”.