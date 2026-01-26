“Tenían fallas mecánicas sólo por caer en un bachecito”: Hugo Aguilar justifica la renovación de camionetas

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), justificó la renovación del parque vehicular de los ministros por fallas mecánicas en las camionetas que recibieron de la anterior integración y no por amenazas a su seguridad personal.

“Los incidentes que se presentaron son estos en que el ministro viaja y se queda a medias, que no quiere prender, ya le falla la suspensión, o en este caso se partieron dos rines sólo por caer en un bachecito”, dijo el ministro presidente.

Asimismo, criticó que la decisión haya generado polémica en la opinión pública y aclaró que cada vehículo tuvo un costo de 2.4 millones de pesos, contando el blindaje.

Sin embargo, tras las críticas recibidas, este domingo el máximo tribunal señaló que los ministros decidieron no utilizar los vehículos.

Aguilar Ortiz perfiló que las camionetas serán entregadas a juzgadores que enfrentan riesgos en su seguridad.

“Todo el Poder Judicial requiere de estos vehículos para el conjunto de jueces que están en una situación de mayor riesgo y la decisión seguramente va a ser esa, reconducir estos vehículos, ponerlos a disposición de estos juzgadores”, dijo Aguilar Ortiz.

El ministro presidente reafirmó que la Suprema Corte actuará bajo el principio de austeridad para hacer un mejor manejo de los recursos públicos, sin comprometer el adecuado cumplimiento de sus funciones, para lo que justificó que son necesarios poner a disposición de sus trabajadores vehículos para los traslados.

En conferencia de prensa organizada para tratar este tema, el ministro Aguilar Ortiz estuvo acompañado por Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial, así como por los ministros Arístides Guerrero García, Giovanni Figueroa Mejía, María Estela Ríos, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías.

Las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres se ausentaron del evento por cuestiones de salud, mientras que la ministra Loretta Ortiz se encuentra en Costa Rica para participar en un evento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tanto el ministro presidente de la Suprema Corte como el presidente del Órgano de Administración Judicial aseguraron que habrá transparencia en el caso y se darán a conocer tanto el contrato formalizado para la adquisición de los vehículos, como el nombre del proveedor que se benefició con esta compra.