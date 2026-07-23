Tener 24% de nivel en presa La Boquilla no es suficiente para el ciclo agrícola; señala CEACH

Néstor Baeza Corral presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH), señaló que aun cuando la presa la Boquilla tiene un 24% de capacidad, no es lo suficiente para el siguiente siclo agrícola.

“Tristemente estamos igual que el año pasado, un poquito arriba que el año pasado, pero bueno las compuertas siguen abiertas para el ciclo agrícolas no recuerdo hasta cuándo o si se va a completar el ciclo de riego”, comentó.

Reportes indican que el agua de la presa alcanzó medio metro, sin embargo, esto no significa que esta asegurado el próximo ciclo, por lo cual se necesita más lluvias.

“A mí lo que más me preocupa es que vienen 10 días de sequía y calor, entonces vamos a ver qué pasa, pero pareciera que después de esos días viene algo de lluvia potra vez y esperamos tener mas agua para el próximo ciclo”, finalizó.