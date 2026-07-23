Se reúne coordinador del GPPAN con el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, se reunió con el recientemente nombrado secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Jesús Salvador Carrillo.

A través de sus redes sociales, Chávez Madrid informó de este encuentro con el funcionario estatal, de quien destacó su experiencia y capacidad de servicio:

“Felicidades a mi amigo Jesús Carrillo, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común. Un acierto de nuestra gobernadora Maru Campos Galván, nombrar a un funcionario preparado, capaz y, sobre todo, con sensibilidad y ganas de servir”.

Jesús Carrillo fue designado como titular de esa dependencia estatal el lunes 13 de julio, tras la salida de Rafael Loera.