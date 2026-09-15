Tendrá rector de la UACH su 4to Informe, llevará “informes a domicilio”

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alfonso Rivera Campos anunció que el próximo 29 de octubre llevará a cabo su Cuarto Informe de Labores.

Para esta ocasión, anunció que implementará una modalidad de “Informes a Domicilio” con cámaras empresariales y sectores estratégicos que quieran conocer a detalle o con un enfoque específico los resultados de su gestión.

De inicio, Rivera Campos tiene previsto llevar informes a domicilio con la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), el empresario Leopoldo Mares del Grupo Alsuper y con Index como representantes del sector de la manufactura.