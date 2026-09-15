Creará UACH un Comité Universitario sobre IA

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alfonso Rivera Campos anunció la próxima conformación del Comité Universitario sobre Inteligencia Artificial.

Aclaró que el Comité no se limitará solo al examen de admisión sino a toda la vida universitaria, en el actuar de docentes, investigadores personal administrativo, egresados y estudiantes.

El objetivo es vigilar que la Inteligencia Artificial se aplique como una herramienta positiva.

Por su parte, la directora académica Martha Lorena Mier Calderón expresó que ya existe una reglamentación que se ha ido aplicando en la actual administración y que establece que el uso de dispositivos móviles, incluso si llegan a vibrar, son motivo para la inhabilitación del examen de admisión.

“La Universidad no debe ni puede permanecer en un aislamiento”, concluyó la directora académica.