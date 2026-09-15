“Cuidar a quien te cuidó”: Alfredo Chávez busca proteger a madres y padres en la vejez

Alfredo Chávez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la iniciativa “Cuidar a quien te cuidó”, que busca reforzar el apoyo dentro de las familias cuando una madre o un padre, por la edad, una enfermedad o una discapacidad, ya no puede mantenerse solo y necesita el respaldo de sus hijos.

La propuesta parte de una situación común en muchas familias: llega un momento en que quienes cuidaron y sostuvieron a sus hijos pueden necesitar ayuda para cubrir lo necesario para vivir. “La familia vuelve a ser la primera línea de protección”, expresó Chávez.

La iniciativa también toma en cuenta la responsabilidad que los padres tuvieron anteriormente con sus hijos. Por ello, un hijo podría quedar fuera de esta obligación cuando su madre o padre esté registrado como deudor alimentario por haber incumplido previamente con el apoyo que debía proporcionar.

Chávez agregó que, si una persona no tiene hijos o éstos no pueden hacerse cargo, la ley contempla que el apoyo pueda corresponder a otros familiares descendientes. La iniciativa busca establecer reglas claras para que el respaldo familiar llegue a quienes realmente lo necesitan y se mantenga un principio de responsabilidad entre generaciones.