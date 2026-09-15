Se reúne César Jáuregui con integrantes de Caprin Chihuahua

• Desarrollo inmobiliario debe acompañarse de agua, infraestructura, movilidad y servicios, señala

Chihuahua, Chih., 15 de septiembre de 2026.– César Jáuregui Moreno se reunió este martes con integrantes de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles (CAPRIN) Chihuahua, con quienes intercambió puntos de vista sobre el crecimiento de la ciudad y los principales retos que enfrenta Chihuahua en materia de desarrollo urbano.

Durante un desayuno privado realizado en el Hotel Hampton Inn, Jáuregui conversó con propietarios e integrantes del sector inmobiliario sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre crecimiento, inversión y calidad de vida.

“Crecer no es solamente expandir la ciudad. Una ciudad tiene que preguntarse no solamente cuánto va a crecer, sino cómo lo va a hacer”, expresó.

Ante integrantes de CAPRIN, encabezados por su presidente, Eduardo Barriot Horcasitas, y Memo Soto, Jáuregui señaló que uno de los aspectos fundamentales que deben considerarse en cualquier decisión relacionada con el crecimiento urbano es el agua.

“Cualquier decisión de crecimiento urbano tiene que considerar la disponibilidad de agua”, afirmó.

Durante la conversación también se abordaron temas relacionados con movilidad, infraestructura, servicios y uso del suelo. Jáuregui destacó que una expansión territorial sin suficiente planeación puede provocar mayores distancias entre las viviendas, los centros de trabajo, las escuelas, el comercio y los servicios.

“Cuando todo queda demasiado lejos de todo, la gente termina pagando ese desorden con algo que vale muchísimo: su tiempo”, señaló.

Explicó que el desarrollo económico y la inversión inmobiliaria son positivos para Chihuahua, siempre que el crecimiento vaya acompañado de vialidades, infraestructura y servicios suficientes para responder a las necesidades de la población.

Asimismo, destacó la importancia de escuchar a quienes participan directamente en el desarrollo de la ciudad y conocen los retos que existen en materia de regulación, infraestructura, servicios y uso del suelo.

“Estas decisiones no deben tomarse desde una sola oficina ni desde una sola visión”, expresó Jáuregui.

El encuentro permitió intercambiar puntos de vista sobre los desafíos que representa el crecimiento de Chihuahua y la importancia de mantener una visión de largo plazo que permita impulsar la inversión y el desarrollo sin deteriorar la calidad de vida de las familias.

Jáuregui reiteró que escuchar a los distintos sectores de la sociedad permite conocer de primera mano sus preocupaciones y tener una visión más completa de los retos que enfrenta Chihuahua.