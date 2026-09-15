No es justo, no hay suelo parejo: Canaco ante ambulantaje por Grito de Independencia

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que es lamentable el apoyo a la informalidad con la instalación de puestos ambulantes en el primer cuadro de la ciudad, en un momento en el que la formalidad pasa por cierres de negocios.

“Nosotros de alguna manera estamos en contra de la informalidad, no es justo y no es parejo el suelo cuando vemos que hay personas que pagan impuestos y para alguien que no lo hace, entendemos la parte económica de las personas que lo hacen”, comentó.

Asegura que dos locales cerraron sus puertas en el centro de la ciudad lo cual se ve reflejado como parte de la carga fiscal que vive el comercio formal.

Cabe destacar que hoy se dio la instalación de puestos ambulantes en el corredor comercial principal del centro, esto en el marco de las celebraciones por el día de Independencia de México, mañana se dará continuación al ser día inhabil.

Por la noche se dará la instalación de puestos de comida y antojitos mexicanos en la calle Carranza y más aledañas a palacio de gobeirno.