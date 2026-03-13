Tendrá fiscal Noroeste reuniones de acercamiento tras asumir el cargo

El fiscal de Distrito Zona Noroeste, Adalberto Oros Salido señaló que tras asumir el cargo, sostendrá reuniones de acercamiento con todas las organizaciones de la región, la sociedad civil y clase empresarial.

Expresó que la instrucción que recibió tanto de la gobernadora Maru Campos como del fiscal general César Jáuregui es la de mantener una fiscalía de puertas abiertas.

Destacó que recibió una Fiscalía de Distrito en funcionamiento, con avances en casos como las fosas clandestinas de “El Willy” en donde ya se logró la primera vinculación a proceso de una persona relacionada con la desaparición de dos personas que posteriormente fueron encontrados en dicho lugar.

Asimismo, mencionó que darán seguimiento a una supuesta red para filtrar información a profesionales del Derecho.