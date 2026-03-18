Temperaturas aumentarán a partir de este miércoles; alertan por mala calidad del aire en Chihuahua capital

La masa de aire ártico empezará a modificar sus características térmicas favoreciendo un ascenso de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional.

Esta noche el #FrenteFrío número 41 sobre la #PenínsulaDeYucatán generará #Lluvias en el sureste de #México y la península de Yucatán. Toda la información sobre este sistema en https://t.co/CKEnUOqJgu pic.twitter.com/uSCU839Tjv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 18, 2026

Los vientos se mantendrán en el rango de los 35 km/h, afectando principalmente zonas del oeste y suroeste como Guerrero, Bocoyna y

Batopilas, así como municipios del sureste entre los que destacan Camargo y Jiménez.

El ambiente muy frío persistirá únicamente durante las madrugadas en la región serrana, con registros mínimos de 1°C en El Vergel y 3°C en Creel.

Ante la persistencia de la mala calidad del aire y el aumento de calor

vespertino, Protección Civil Estatal reitera la importancia de mantenerse hidratados y utilizar cubrebocas en exteriores si se percibe una alta concentración de polvo.

Se recomienda a la población, especialmente a personas con problemas

respiratorios, niños y adultos mayores, evitar exposiciones al aire libre y mantener cerradas ventanas y puertas para minimizar el ingreso de partículas.