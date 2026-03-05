T-MEC: México y EU acuerdan para el 16 de marzo primera ronda formal de revisión

Ciudad de México. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México y Estados Unidos acordaron iniciar una primera ronda formal de conversaciones bilaterales rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el acuerdo se alcanzó con su contraparte estadunidense, el embajador Jamieson Greer, representante Comercial de EU. De acuerdo con Ebrard, la primera ronda de diálogo bilateral comenzará el 16 de marzo y forma parte del proceso preparatorio para la revisión del acuerdo comercial de América del Norte.

Durante estas conversaciones se abordarán temas clave como las reglas de origen, el aumento de la producción regional, la integración de las economías de América del Norte y el fortalecimiento de la seguridad en las cadenas de suministro con el objetivo de mejorar la competitividad de la región frente a otras partes del mundo.

Ebrard indicó que informará sobre los avances de estas negociaciones en los próximos días y señaló que el anuncio se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de comunicar el inicio formal de las conversaciones bilaterales.

Por su parte, en un comunicado, Greer confirmó la primera ronda de conversaciones bilaterales con México en preparación para la revisión del acuerdo.

Indicó que acordó con Ebrard que los negociadores iniciaran un debate sobre las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del acuerdo beneficien principalmente a las partes, incluyendo la reducción de la dependencia de las importaciones de fuera de la región, el fortalecimiento de las reglas de origen y la mejora de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte.

Los ministros esperan que los negociadores celebren la primera reunión la semana del 16 de marzo y se reúnan regularmente a partir de entonces como parte de la revisión conjunta.