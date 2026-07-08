Incendio en terreno baldío obliga a evacuar agencia Seat sobre Periférico de la Juventud

Un fuerte incendio registrado la tarde de este miércoles en un terreno baldío provocó la evacuación preventiva de empleados y clientes de la agencia Seat, ubicada sobre la lateral del Periférico de la Juventud, en el cruce con la avenida Hacienda de La Cantera, a un costado de Mausoleos.

El siniestro fue reportado al número de emergencias, lo que movilizó inicialmente a elementos de la Policía Municipal, quienes al confirmar la magnitud del incendio solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Los bomberos trabajaron con chorros de agua para sofocar las llamas, que consumieron principalmente pasto seco y basura acumulada en el predio, evitando que el fuego se propagara hacia los establecimientos cercanos.

El incendio generó una densa columna de humo gris, visible desde distintos puntos de la ciudad, lo que causó preocupación entre automovilistas y personas que se encontraban en la zona.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas y que la evacuación de la agencia se realizó únicamente como medida preventiva, mientras se controlaba la emergencia.