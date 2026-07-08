Obtiene FEM vinculación a proceso de imputado por abuso sexual

El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Julio César G. B., por el delito de abuso sexual con penalidad agravada.

Se acreditó su probable responsabilidad en el ilícito sexual cometido a una adolescente de 17 años de edad, en hechos registrados el pasado viernes 03 de julio, en el interior de un inmueble ubicado en la colonia Colinas de Juárez, en Ciudad Juárez.

El imputado Julio César G. B., fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Por disposición del Juez Control conocedor de la causa penal, el imputado enfrentará su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).