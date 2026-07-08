Recortes federales dejan a Chihuahua sin mil 400 millones de pesos y mantienen en el abandono al IMSS: Isela Martínez

La Regidora señaló que cada peso que deja de llegar a Chihuahua representa menos obras, menos programas y menos atención médica para las familias.



La regidora Isela Martínez Díaz aseguró que el Gobierno Federal continúa castigando a Chihuahua con recortes en las participaciones federales, lo que ha provocado que el estado deje de recibir cerca de mil 400 millones de pesos durante el primer cuatrimestre del año, mientras que el Municipio de Chihuahua enfrenta una disminución cercana a 120 millones de pesos, recursos que estaban destinados a obras, programas y acciones en beneficio de las familias.

En su posicionamiento presentado en la sesión de Cabildo celebrada en el seccional de El Charco, la coordinadora de la fracción edilicia del PAN señaló que estos recursos no representan un favor del Gobierno Federal, sino un derecho de las y los chihuahuenses, por lo que criticó que sean utilizados como una herramienta de presión política contra los gobiernos de oposición.

Destacó que, pese a este escenario, la gobernadora Maru Campos Galván y el alcalde Marco Bonilla Mendoza han mantenido finanzas responsables que permiten seguir impulsando obras y servicios para la ciudadanía. Recordó además que Chihuahua Capital cuenta con una autonomía financiera del 45 por ciento, muy superior al promedio nacional, gracias al manejo eficiente de los recursos públicos.

Señaló que las comunidades rurales y el sector agropecuario también han resentido el abandono de la Federación, luego de la desaparición de fideicomisos, apoyos al campo y recursos para infraestructura, dejando a los productores con menos herramientas para enfrentar la sequía y otras contingencias.

Lamentó que, además de reducir los recursos para Chihuahua, el gobierno de la 4T tampoco haya respondido a una de las principales demandas en materia de salud, ya que el Hospital General del IMSS en la capital se encuentra rebasado por lo que Chihuahua sigue sin contar con un hospital de especialidades, lo que obliga a cientos de derechohabientes a trasladarse hasta Torreón para recibir atención médica.

Ante dichos recortes la Regidora hizo un llamado a la administración de la presidenta Sheinbaum para que deje de utilizar los recursos públicos como mecanismo de presión política y garantice a los estados y municipios lo que constitucionalmente les corresponde, al señalar que cada peso que deja de llegar representa menos oportunidades para mejorar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.