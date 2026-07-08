Prevalece pronóstico de lluvias en la región serrana para este jueves

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se mantiene el pronóstico de precipitaciones pluviales durante este jueves en la región serrana y diversas zonas del estado.

Las lluvias serán de moderadas a puntualmente fuertes en Moris y Morelos, así como de dispersas a moderadas con chubascos en Janos, Casas Grandes, Madera, Temósachic, Guadalupe y Calvo, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas y Guachochi.

Se prevén de aisladas a dispersas en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Matachí, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Balleza, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Allende, López y Coronado.

En Carichí, Nonoava, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Julimes, Delicias, Saucillo, Valle de Zaragoza, Rosario, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz y Manuel Benavides las precipitaciones serán aisladas a dispersas.

Estas condiciones podrían estar acompañadas de ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo.

Las rachas superarán los 45 kilómetros por hora (km/h) en municipios como Ascensión, Janos, Coyame, Ojinaga, Manuel Benavides y áreas aledañas; rebasarán los 35 km/h en Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Parral, Jiménez y gran parte del resto de la entidad.

Las temperaturas máximas y mínimas esperadas son: Chihuahua 36/22 grados centígrados (°C), Juárez 39/25, Janos 36/23, Madera 27/13, Temósachic 29/11, Cuauhtémoc 31/15, Ojinaga 39/25, Delicias 36/23, Camargo 35/22, Jiménez 33/21, Parral 30/18°C, Creel (Bocoyna) 26/9, Chínipas 35/25, Guachochi 24/9 y El Vergel (Balleza) 23/7°C.