*Supuesta inversión hídrica de la JCAS en Parral no se refleja en el día a día: Alma Portillo*

_Desde Tribuna exige transparentar montos aplicados por la dependencia_

Chihuahua, Chih.- Alma Portillo, representante de Parral en el Congreso del Estado, exigió que se aclare la inversión millonaria anunciada por el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua para atender la crisis hídrica en la ciudad.

El ingeniero Mario Mata Carrasco afirmó que en Hidalgo del Parral se han invertido más de 50 millones de pesos en infraestructura hidráulica; sin embargo, hasta el momento no se reporta un impacto tangible en beneficio de la población.

De acuerdo con el funcionario, los recursos se destinaron a la perforación de nuevos pozos, instalación de plantas purificadoras, mejoras administrativas y de infraestructura.

La legisladora de Movimiento Ciudadano señaló que esta serie de anuncios debe traducirse en un mejor servicio para cada familia de Parral. No obstante, contrastan con los reportes que continúa recibiendo por intermitencia, baja presión y falta de abastecimiento regular.

Por ello, Portillo formuló diversos cuestionamientos al titular de la dependencia encargada de la administración hídrica en el estado. Entre ellos, solicitó precisar el monto efectivamente ejercido en el último ejercicio fiscal, las obras realizadas y el impacto concreto de cada una.

Asimismo, pidió información detallada sobre los pozos incorporados el año pasado, su ubicación, fecha de entrada en operación y características técnicas.

En el mismo sentido, requirió datos sobre las nuevas plantas purificadoras o aquellas que fueron intervenidas, el monto invertido y los estudios técnicos vigentes que garanticen la correcta potabilización del agua.

También solicitó especificar a qué se refieren las denominadas “mejoras administrativas” y si estas incluyen intervenciones en redes de distribución, tanques, líneas de conducción o equipo electromecánico.

Cuestionó si la inversión contempló acciones para mejorar la eficiencia física y comercial del organismo, como especificó Mata Carrasco.

Finalmente, pidió un informe detallado sobre los indicadores que respaldan la afirmación de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Hidalgo del Parral respecto a una supuesta disminución en las quejas ciudadanas.