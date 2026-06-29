Dice Mario Vázquez que el PAN no se ha quedado atrás en el proceso electoral, es Morena el que ha hecho campaña anticipada

Ante los registros de los aspirantes a la candidatura de la 4T a la gubernatura, los cuales se llevaron a cabo la semana pasada, el senador panista Mario Vázquez descartó que el PAN se haya quedado atrás en la carrera electoral, más bien Morena se adelantó a los tiempos y han hecho campaña anticipada.

“Lo digo con toda claridad, los tiempos electorales no han llegado, el proceso electoral si mal no recuerdo empieza en octubre, los que están ahorita haciendo campañas anticipadas y utilizando recursos, sabrá Dios de dónde, a ver cómo transparentan estos precandidatos sus movimientos en el estado, si no hay recursos del partido, no hay autoridad electoral, está clarísimo porque la autoridad electoral ha sido cooptada por el régimen también. No hay nadie que diga nada frente a las precampañas o a las campañas anticipadas de varios candidatos”, dijo Vázquez Robles.

“Estamos normalizando una situación, como pensando que el país se construyó ayer. Hay reglas que se construyeron con tiempo y ahora esas reglas no se respetan y es lamentable porque se gastan recursos, porque se utiliza dinero, porque no transparentan el origen de esos cuantiosos recursos, de dónde son y a qué nos compromete”, manifestó el senador del PAN.

“Entonces no es que el PAN se queda atrás, creo que el PAN, obviamente, ante una situación de facto, y de hecho el PAN tendrá que hacer su trabajo”, añadió Mario Vázquez, quien insistió que son los morenistas los que han empeñados desde hace meses precampañas anticipadas.