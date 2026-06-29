Fortalece Manque Granados la economía de las familias con talleres para autoempleo en Centros Comunitarios

Manque Granados llevó a cabo la edición número once de Sabadito Emprendedor, programa de la diputada federal mediante el cual, con apoyo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), se imparten talleres para fomentar el autoempleo y acercar nuevas oportunidades a las familias chihuahuenses.

La actividad se realizó en el Centro Comunitario Nuevo Triunfo, al norte de Chihuahua capital, con el apoyo del Gobierno Municipal. Las personas asistentes, en su mayoría jefas de familia del sector, aprendieron de manera gratuita a elaborar maceteros colgantes hechos de macramé, una habilidad con potencial para el emprendimiento y el fortalecimiento de la economía familiar.

“La grandeza de Chihuahua se construye estando cerca de las familias; no se entiende lo grande que es nuestra capital sin ellas, sin sus colonias y sin la gente que todos los días busca salir adelante”, afirmó Manque Granados.

Explicó que estas capacitaciones permiten abrir opciones de autoempleo para personas que buscan aprender un oficio, generar ingresos extra para sus hogares, emprender desde casa, fortalecer una idea de negocio y formar lazos con vecinas, vecinos y seres queridos.

Manque Granados destacó que la cercanía, la capacitación y la formación de habilidades son herramientas fundamentales para seguir mejorando la calidad de vida de las personas, fortalecer a las familias y construir, desde las colonias, la grandeza del municipio de Chihuahua.