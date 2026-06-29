Desmiente Julio Salas rumores sobre su salida; asegura que seguirá al frente de la Policía Municipal

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, rechazó los rumores sobre una presunta salida de la corporación y afirmó que continuará desempeñando sus funciones mientras así lo determine el alcalde, al asegurar que la información difundida en los últimos días busca generar un ambiente negativo dentro de las instituciones de seguridad.

“Que si me voy, que si no me voy, que si me regañaron… todo eso es lo que anda circulando. Mi trabajo está ahí, los resultados y los números hablan. Yo me debo al alcalde y él es quien decide; mientras tanto, sigo trabajando en la Policía Municipal”, declaró.

El jefe policiaco señaló que hasta el momento no ha existido ninguna conversación sobre un eventual relevo y sostuvo que decidió reunirse con los medios de comunicación para aclarar las versiones que, dijo, carecen de fundamento.

Afirmó que su prioridad continúa siendo el combate a los homicidios en la capital y reiteró su meta de cerrar el año con 300 homicidios registrados en el municipio.

“No me voy a salir de ese tema. Esa es mi meta y me voy a enfocar para lograrla junto con todo el equipo”.

Respecto a versiones sobre presuntas amenazas en su contra tras el hallazgo de una cabeza humana, el comisario aseguró que desconoce el origen de esos señalamientos y afirmó que mantiene su vida cotidiana sin escoltas.

Indicó que vive en una colonia del sur de la ciudad y que desde hace cinco años se ha conducido de la misma manera, aunque reconoció que, por su experiencia de 25 años en las corporaciones policiacas, adopta medidas preventivas y estrategias de seguridad personal.

“Si en algún momento considero que existe un riesgo mayor, tomaré las medidas necesarias, pero hoy no siento que sea necesario. Creo que todo esto responde a un intento de crear un tema alrededor del comisario”.

Por último, Salas negó estar distraído por especulaciones políticas y reiteró que su única prioridad es continuar dando resultados en materia de seguridad para los habitantes de la capital.