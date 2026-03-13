Suprema Corte ordena a las autoridades proveer agua en Los Kilómetros, en Ciudad Juárez

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a los habitantes del asentamiento irregular Los Kilómetros, ubicado en Ciudad Juárez, para que las autoridades garanticen el acceso al agua potable.

Por unanimidad de votos, los ministros aprobaron el proyecto de Arístides Guerrero García que revocó una sentencia emitida por un juzgado de Distrito que determinó que los habitantes no tenían interés legítimo para promover el amparo.

✅ #ComunicadoSonoro | Hoy la #SCJN garantizó el derecho humano al agua de quienes viven en asentamientos irregulares al impedir que la falta de comprobantes formales de domicilio bloquee su acceso al amparo y al mínimo vital, y confirmó la constitucionalidad de las reglas que… pic.twitter.com/m39wrMzrFo — Suprema Corte (@SCJN) March 13, 2026

Los Kilómetros es un asentamiento creado de manera irregular en la carretera Ciudad Juárez a Nuevo Casas Grandes, que no cuenta con ningún tipo de infraestructura ni servicio básico, incluyendo el agua potable.

En mayo de 2025, habitantes de ese asentamiento promovieron un juicio de amparo contra autoridades municipales por vulnerar su derecho humano al agua.

En la sentencia aprobada por la SCJN este jueves, se ordena a las autoridades municipales proveer de agua diaria a través de pipas a los habitantes de Los Kilómetros de manera “suficiente, continua, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible”.

Además, el máximo tribunal obliga a que se construyan depósitos de almacenamiento masivo de agua, por lo que la Secretaría de Hacienda de Chihuahua deberá proporcionar los recursos para el desarrollo de esa infraestructura.

Durante la discusión del proyecto, el ministro Guerrero García pidió a sus compañeros “no escatimar” en el reconocimiento del derecho al agua, ya que hubo ministros que se pronunciaron en contra de obligar a las autoridades a crear una infraestructura determinada para dar cumplimiento a la sentencia.