Supervisa Fiscal Jáuregui avance de construcción del Instituto de Formación de la FGE

El Fiscal General, César Jáuregui Moreno, supervisó esta mañana los avances de la obra del Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización de la Fiscalía General del Estado.

Dicho instituto, tiene como objetivo fortalecer la preparación, actualización y desarrollo profesional del personal de la institución. Asimismo, promueve la capacitación continua y la especialización en materia de delitos, así como la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la investigación y procuración de justicia.

El complejo cuenta con diversas áreas como: auditorio, recibidor, salas de juicios orales, oficinas administrativas, dormitorios para hombres y mujeres, áreas de sanitarios y regaderas, aulas teóricas, gimnasio, aulas de cómputo y consultorio y enfermería, comedor, cocina, andadores, pista de maniobras, cancha de futbol rápido, cancha de voleibol, chanchas de frontón y trota pista, cuya inversión total es de 79 millones 80 mil pesos, con apoyo del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

El inmueble se encuentra ubicado en el Periférico Vicente Lombardo Toledano No. 5000, Sector 3, Robinson, del municipio de Chihuahua.