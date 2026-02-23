Supervisa Desarrollo Urbano del Municipio 126 reportes ambientales y de obra en la ciudad

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, presenta el balance de actividades correspondientes al periodo del 16 al 22 de febrero de 2026, reafirmando su compromiso con el orden, la legalidad y el cuidado del entorno.

Durante la semana, Guardianes Ecológicos atendieron 68 reportes ciudadanos relacionados con acumulación de basura y escombro en distintos puntos de la ciudad. Estas acciones contribuyen a mantener espacios más limpios y seguros para la población.

Asimismo, en coordinación con las áreas de Mantenimiento Urbano, Servicios Públicos y Obras Públicas, se llevó a cabo la limpieza de un predio con acumulación considerable de residuos, atendiendo una problemática que representaba un riesgo sanitario y afectación a la imagen urbana.

Por su parte, Inspectores de Obra atendieron 58 reportes y denuncias ciudadanas. Como resultado de las inspecciones realizadas, se efectuaron 12 clausuras derivadas principalmente de la falta de permisos de construcción, apertura de zanjas sin autorización y ocupación indebida de la vía pública.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente para garantizar el cumplimiento de la normatividad y promover un desarrollo urbano ordenado.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a continuar participando mediante la realización de reportes y denuncias al 072, extensiones 6044, 6054 y 6023, o de manera presencial en las oficinas ubicadas en Camino a la Presa Chuvíscar número 1108, colonia Campesina Nueva.