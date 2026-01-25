Super Bowl: Seahawks enfrentarán a los Patriots en Santa Clara

Los Seattle Seahawks se impusieron este domingo por 31-27 a Los Ángeles Rams y se clasificaron para el Super Bowl del próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en el que se medirán con los New England Patriots.

El mariscal de campo Sam Darnold disputó el mejor partido de su carrera y lanzó para 346 yardas, con tres pases de anotación, para dar a los Seahawks el billete para su primer Súper Bowl en diez años.

Se enfrentarán a los New England Patriots de Drake Maye, que este mismo domingo doblegaron 10-7 a los Denver Broncos.

