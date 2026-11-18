• Impidió el acceso a un predio donde las víctimas guardaban ganado

La Fiscalía General del Estado, obtuvo una sentencia de un año y cuatro meses de prisión, dictada en contra de Jesús Enrique R. Z., por el delito de despojo, que cometió en el municipio de Satevó.

En el Juicio Oral 239/2021, un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Satevó, demostró la responsabilidad penal del ahora sentenciado, por hechos ocurridos el 25 de febrero de 2020.

De acuerdo con la investigación ministerial, en esa fecha, Jesús Enrique R. Z., puso candados en el acceso a un predio, colindante a su propiedad, en el que los afectados guardaban ganado, impidiéndoles el paso.

Luego de una serie de apelaciones y amparos, el pasado jueves 12 de noviembre en la audiencia de individualización de sanciones, donde un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos, dictó la sentencia privativa de la libertad, en contra de Jesús Enrique R. Z., quedando pendiente fijar el monto que pagará por concepto de la reparación del daño.

La obtención de la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.