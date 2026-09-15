Suma septiembre 14 homicidios en la capital; DSPM detecta fracturas internas de grupo criminal

El número de homicidios registrados en la ciudad de Chihuahua aumentó a 14 durante septiembre, tres casos más que los contabilizados a la misma fecha del mes pasado, informó el director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas González, quien señaló que las autoridades trabajan de manera coordinada para acelerar las investigaciones y esclarecer los hechos.

El jefe de la Policía Municipal explicó que la cifra corresponde al corte del día de hoy, luego de que al 13 de septiembre se contabilizaban 11 víctimas. Precisó que los casos ya son atendidos tanto por el área de investigación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal como por la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Salas González detalló que sostuvo una reunión con el fiscal de la Zona Centro, a quien planteó la necesidad de agilizar las investigaciones y fortalecer la coordinación entre las corporaciones. Añadió que, aunque existe interés por avanzar rápidamente en las detenciones, las autoridades deben cumplir con los protocolos y reunir correctamente la información y los elementos necesarios para evitar que los presuntos responsables puedan recuperar su libertad por fallas en el procedimiento.

“Tenemos que cumplir con todos los protocolos, con todas las solicitudes de información correctamente para que después, a la hora de hacer las detenciones, no tengamos esa figura que le dé vuelta y que pueda salir libres”, explicó.

El funcionario señaló además que, a partir del análisis de los homicidios recientes, la corporación ha identificado una posible fractura al interior de una organización delictiva que estaría teniendo mayor incidencia en la zona oriente de la capital, situación que ya es considerada dentro de las estrategias de seguridad.

Ante este escenario, indicó que existe una propuesta sobre la mesa para reforzar las acciones preventivas y operativas en el sector oriente, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas y responsables de los hechos violentos.

Aunque reconoció que septiembre registra tres homicidios más que el mismo periodo del mes anterior, Salas González destacó que, en el acumulado del año, se mantienen 21 eventos menos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El director de la DSPM consideró que se ha logrado contener la incidencia delictiva; sin embargo, reconoció que el reto inmediato es acelerar el esclarecimiento de los homicidios para reducir tanto la violencia como la percepción de inseguridad entre los habitantes de Chihuahua capital.