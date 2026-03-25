Suman 13 mexicanos muertos bajo custodia del ICE, reporta SRE

Ciudad de México. A raíz del endurecimiento de las políticas antimigratorias de la administración de Donald Trump, 13 personas mexicanas han perdido la vida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó esta mañana en la conferencia presidencial el subsecretario para América del Norte de la cancillería, Roberto Velasco.

Esto, señaló el funcionario, “es un tema doloroso, desgarrador y absolutamente inaceptable para el gobierno de México”. Es de destacar, que hace unos días La Jornada dio a conocer este número de connacionales fallecidos bajo custodia del ICE.

A la par, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, señaló que del 20 de enero —día del inicio de la administración del magnate— a la fecha han sido detenidos por el ICE 177 mil 192 connacionales y actualmente están recluidos en centros de internamiento 13 mil 722.

Al dar los detalles de los connacionales que han fallecido en esta situación, el subsecretario Velasco refirió que de los 13 casos, cuatro se han suscitado en California, tres en Georgia, dos en Arizona, uno en Texas, uno más en Misuri y otro en Illinois.

Las víctimas tenían entre 19 y 69 años de edad, comentó el funcionario; y la presunta causa de la muerte —se han realizado los análisis forenses— ha sido en seis casos por complicaciones médicas, cuatro suicidios, dos durante operativos realizados por ICE y uno en un tiroteo de una persona contra una instalación de ICE.

Con el apoyo de la red consular, dijo, algunas de las familias de los connacionales fallecidos han presentado denuncias penales.

“Se han presentado dos demandas, por parte de las familias de estas personas, hay cuatro casos más en los cuales se está integrando el expediente jurídico, tres más están en análisis jurídico preliminar y otros tres casos en los que estamos esperando la decisión de la familia sobre la presentación de una demanda”.

Velasco subrayó que a la fecha el gobierno de México ha enviado 14 comunicaciones diplomáticas a Washington “manifestando que esto nos parece inaceptable, manifestando nuestra enorme preocupación y rechazo a que esto ocurra de esta manera”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha dado 12 respuestas. “Se nos ha informado que se han abierto en todos los casos investigaciones de parte de la oficina de responsabilidad profesional del ICE”. Aunque el subsecretario refirió que hasta ahora no hay sanciones contra presuntos responsables.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que en las llamadas que ha tenido con Trump, uno de los temas que pone sobre la mesa es la defensa de los mexicanos en Estados Unidos.

“Pedimos que se respeten los derechos humanos, públicamente hemos dicho que no estamos de acuerdo con estas formas de detención de ninguna persona, en particular de los hermanos que trabajan allá. La respuesta de ellos es que habrá investigación. Seguiremos insistiendo que debe haber investigación para saber la causa, una vez investigado, que haya peritajes, realmente la causa de los fallecimientos”, apuntó la mandataria.

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