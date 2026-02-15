Sujeto intentó robarse a un niño de 2 años en el parque El Rejón

Está tarde un sujeto intentó robarse a un menor de dos años, por fortuna no lo logró, pero logró escapara de la autoridad.

Un sujeto de vestimenta sudadera negra, cachucha y pantalón de mezclilla intentó arrebatarle a una menor de 13 años a su hermanito de tan solo dos años de edad, los menores son de la etnia tarahumara y se encontraban en el área de juegos del parque metropolitano El Rejón.

El hecho fue reportado a las autoridades quienes arribaron al lugar, elementos de la Policía Municipal y policía Estatal afortunadamente la sustracción del menor no se llevó a cabo.

Cabe destacar que las autoridades implementaron un operativo de búsqueda del hombre que se quería llevar a la fuerza al menor de edad sin que hasta el momento den con su paradero.