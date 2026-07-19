Sujeto detiene su vehículo y se arroja al Canal Chuvíscar

Un sujeto de aproximadamente 40 años perdió la vida luego de lanzarse al Canal Chuvíscar, desde una altura de 25 a 30 metros.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Centauro del Norte, frente al Fraccionamiento Diamante Reliz en donde la víctima detuvo la marcha su vehículo Nissan Sentra modelo 2005.

Conductores reportaron a la línea de emergencias 911 que un vehículo estaba abandonado sobre la avenida Teófilo Borunda y al arribar elementos de la Policía Municipal, tuvieron a la vista el cuerpo de la víctima.

La zona se acordó para dar paso a las investigaciones de la Fiscalía así como para el levantamiento del cuerpo que al momento vestía pantalonera y playera azul, así como zapatos de descanso.