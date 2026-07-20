Realizan Mesa de Seguridad en Palacio de Gobierno

Este lunes se llevó a cabo reunión de la Mesa de Seguridad en Palacio de Gobierno, para el análisis de la incidencia delictiva del fin de semana.

La reunión estuvo encabezada por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, acompañado de encargado de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto.

Asimismo, estuvieron presentes representantes de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, el Instituto Nacional de Migración (INM), entre otras instancias.