Van 91 migrantes rescatados en 2026 y 21 detenidos, 221 operativos binacionales

– En la última semana fueron rescatadas siete personas migrantes, detenidos siete presuntos responsables y aseguradas tres armas de fuego

Como parte de la estrategia permanente para la protección de personas migrantes y el combate al tráfico de personas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, mantiene acciones coordinadas de inteligencia, vigilancia y colaboración binacional mediante el Operativo Espejo, desarrollado en conjunto con autoridades de los Estados Unidos.

Desde el inicio de la actual administración, esta estrategia ha permitido la realización de 211 operativos conjuntos, fortaleciendo la vigilancia en la zona fronteriza y el combate a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de personas.

Durante la última semana se obtuvieron resultados relevantes en Ciudad Juárez. El pasado 11 de julio, elementos de la SSPE lograron el rescate de cinco personas migrantes que se encontraban privadas de la libertad, además de la detención de un presunto responsable y el aseguramiento de tres armas de fuego.

Posteriormente, el 17 de julio, derivado de un nuevo operativo, fueron detenidos seis presuntos traficantes de personas, entre ellos dos menores de edad, además del rescate de dos personas migrantes y el aseguramiento de equipo utilizado para facilitar cruces irregulares hacia los Estados Unidos.

Como resultado de ambas intervenciones, durante la última semana la SSPE logró el rescate de siete personas migrantes, la detención de siete presuntos responsables y el aseguramiento de tres armas de fuego, acciones que fortalecen la estrategia de protección a personas en contexto de movilidad y el combate a las redes dedicadas a este delito.

En lo que va de 2026, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha puesto a disposición de la autoridad a 21 personas relacionadas con delitos asociados al fenómeno migratorio, ha rescatado 91 personas migrantes y asegurado seis armas de fuego, 14 cargadores, 374 cartuchos útiles, cinco escaleras utilizadas para cruces irregulares y diverso equipo táctico empleado por grupos dedicados al tráfico de personas.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad en la frontera mediante estrategias de inteligencia, coordinación interinstitucional y cooperación binacional para proteger la integridad de las personas migrantes y combatir a quienes lucran con su vulnerabilidad.