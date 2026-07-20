Monzón mexicano mantendrá pronóstico de lluvias durante este lunes

Este lunes, el monzón mexicano persistirá sobre el noroeste del país e interaccionará con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, generando chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora y Chihuahua.

De igual forma, se pronostican vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, golfo de California y Oaxaca (istmo de Tehuantepec); y de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional.