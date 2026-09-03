¿Subirá la cerveza en México? Diputados analizan aumentar IEPS y precio hasta un peso

Ciudad de México. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ratificó este miércoles su propuesta de aplicar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos con exceso de sodio, y aumentarlo a la cerveza, con el argumento de cuidar la salud de los consumidores, aunque admitió que la recaudación adicional –estimada en 18 mil 500 millones de pesos– no necesariamente se destinará al gasto sanitario.

Durante su reunión de hoy se presentaron las conclusiones de cinco de ocho grupos de trabajo que, en los meses recientes analizaron diversos rubros fiscales, que se discutirán en esa instancia a partir de la próxima semana, en el marco de la entrega a la cámara del paquete económico, el 8 de septiembre.

La petista Vanessa López Carrillo expuso las propuestas que se vertieron en los foros sobre el tratamiento fiscal a la producción de destilados y otras bebidas alcohólicas y señaló que ese aspecto debe revisarse, pues aunque la cerveza es la bebida alcohólica que más se vende en el país, con 93 por ciento del total, sólo aporta 63 por ciento de recaudación del IEPS.

En ese marco, señaló que en el grupo de trabajo se mencionó la posibilidad de aumentar el costo de la cerveza entre 60 centavos y un peso por cada cerveza, en función de su precio y su presentación, lo que podría aportar unos 6 mil 500 millones de pesos adicionales a las arcas públicas.

Más tarde, en entrevista colectiva, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (Morena), señaló que si bien “falta que los grupos parlamentarios tengamos una redacción definida, en la revisión sí pudiera implicar una modificación en lo que pagan de IEPS” las cervezas.

“Sí hay una necesidad de revisar el esquema fiscal en el caso de bebidas alcohólicas y destilados. Esa es la verdad”, puntualizó el legislador oaxaqueño, quien adelantó que el alza podría ser de entre un 3 y 4 por ciento, aunque dijo que esos aspectos aún están por precisarse en la propuesta definitiva de la Comisión de Hacienda.

También aumentarían productos con exceso de sodio

Durante el foro, López Carrillo también mencionó que “hay que ampliar la discusión sobre los productos con exceso de sodio, como las sopas instantáneas y algunos aderezos y salsas”, pues “resulta incongruente” que la política fiscal no considere la incidencia del consumo de esos alimentos en la aparición de enfermedades graves, como la hipertensión.

Según la legisladora, la finalidad de imponer el gravamen a esos productos “no es sólo recaudatoria”, sino que busca que se reformulen y se reduzca su consumo, para prevenir daños a la salud de la población.

Respecto a ese punto, Antonio Altamirano admitió que la propuesta de aplicar el IEPS a esos productos aportaría 12 mil millones de pesos en nuevos ingresos fiscales, aunque insistió en que todavía no se ha definido a qué alimentos procesados se les aplicaría.

Aunque respaldó el argumento de que el posible aumento en el IEPS de cervezas y productos con exceso de sodio busca cuidar la salud de la población, el morenista admitió que no hay forma de etiquetar los recursos extra que se obtengan por la actualización de esos impuestos.

“Cuando se revisa la Ley de Ingresos y hay incrementos, técnicamente no hay manera de decir ‘aquí hay cinco pesos y se va a algún rubro’. O sea, eso nunca lo van a ver en ninguna discusión del paquete económico”, apuntó.