“Subestimaste a la gente de este estado”: gobernador de Minnesota a Trump por operativos del ICE

La reciente muerte de dos estadounidenses a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) conmueve y moviliza a Estados Unidos: Renée Good y Alex Pretti murieron en Minneapolis durante las primeras semanas de 2026.

“Subestimaste a la gente de este estado y del país”, dijo el gobernador de Minnesota, al increpar al presidente Donald Trump, quien insiste en redadas antinmigración en todo el territorio nacional.

Mientras tanto, el Gobierno justifica las acciones de los agentes como casos de “defensa personal”.

