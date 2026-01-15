Sostiene Rafael Loera reunión con equipo del Parque Central de Ciudad Juárez

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, encabezó una reunión de trabajo con el equipo del Parque Central de Ciudad Juárez, con el objetivo de revisar proyectos estratégicos enfocados en el beneficio de las familias de la frontera.

Durante el encuentro, el funcionario dialogó con el coordinador del Parque Central, Rafael Butchart e integrantes de su equipo, quienes presentaron diversas acciones orientadas a fortalecer este importante espacio de convivencia, recreación y esparcimiento.

Loera destacó que para la gobernadora Maru Campos es prioritario impulsar el desarrollo del Parque Central, al tratarse de un espacio de convivencia que a lo largo del año congrega a miles de familias juarenses.

Finalmente, el titular de la dependencia señaló que en breve se darán a conocer más detalles sobre cada una de las acciones y eventos proyectados para este año, y aseguró que se avecinan importantes proyectos para beneficio de la comunidad.