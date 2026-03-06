SOS electoral-Maru en Guanajuato-Rafa Loera y Olson, “compartiendo el pan”-Operativo 8M

Con la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum como la espada de Damocles sobre el sistema democrático mexicano, ayer llamó poderosamente la atención el mensaje enviado por el dirigente nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno, a los líderes del PAN y de Movimiento Ciudadano para que dejen de buscarle tres pies al gato y con ello las excusas, respecto al rechazo de las alianzas entre los tres partidos que son considerados de oposición al régimen de la 4T. Es así que a través de un desplegado que corrió como pólvora en las redes sociales oficiales del partido tricolor y que fue replicado por dirigentes estatales, como es el caso del de Chihuahua, Alex Domínguez, el CEN priista lanzó un decálogo “de razones a favor de construir una alianza para salvar México”. 10 razones entre las que destacan el unirse tanto PRI, PAN y MC para derrotar a Morena y no cerrar los ojos ante la realidad del país, además de destacar que la oposición no puede darse el lujo de fragmentarse, pues están en riesgo las ya de por sí mermadas instituciones.

Con la frase “cuando la democracia está en riesgo, la unidad se convierte en una obligación moral” como cereza del pastel, ‘Alito’ puso el dedo en la llaga respecto a si el PAN y el partido naranja optarán porque prevalezca su pureza ideológica en tiempos políticos tan revueltos en los que la mera ideología no implica el compromiso, y mucho menos soluciones, a los ciudadanos que no están de acuerdo con la 4T. Por lo que el reto ahí está, nada más falta si los aludidos escuchan o hacen oídos sordos ante lo que realmente México necesita. Así que por lo pronto y luego del encuentro que sostuvieron con Moreno Cárdenas en CDMX durante la conmemoración del 97 aniversario de la fundación del PRI, hoy los líderes tricolores de Chihuahua, encabezados por Alex Domínguez, saldrán a escena para informar de ese y más detalles tras su regreso de la capital de país.

******

Y mientras el PRI lanzaba su decálogo en defensa de las alianzas electorales y hacía el llamado al PAN y MC, el dirigente nacional panista, Jorge Romero, estaba en Guanajuato para presenciar el Informe de la gobernadora de ese estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, evento al que por supuesto también acudió la gobernadora Maru Campos, la cual destacó los avances en esa entidad del Bajío mexicano. Ahí, y de nueva cuenta en menos de una semana, volvieron a coincidir los cuatro gobernadores de extracción panista con su líder nacional, pues también acudieron los mandatarios de Querétaro y Aguascalientes, Mauricio Kuri y Tere Jiménez, tal como sucedió el domingo durante el Cuarto Informe de Maru, quien se ha tomado muy en serio su compromiso de defender Chihuahua y no permitir que el Estado Grande termine como botín político en el próximo proceso electoral. La pregunta es, ¿se habrán enterado ahí mismo del llamado tricolor?

******

Aunque no estuvieron en el famoso desayuno del miércoles entre la mayoría de aspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, los que también suspiran y aparecen en las encuestas por tan añorado abanderamiento, hablamos del secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera y el diputado local Carlos Olson, se reunieron ayer para compartir, como dijo Loera Talamantes, “el pan y una buena plática”, es así que de este modo las piezas del ajedrez azul comienzan a moverse y buscar el jaque que los empodere y acomode en la boleta electoral del 2027, en donde el PAN necesitará soldados que respondan a la unidad y no a intereses personales.

******

Si de empoderamiento panista se trata, este sábado estará en Delicias ni más ni menos que Julio Castillo, presidente de la Fundación Carlos Castillo Peraza y reconocido asesor del PAN a nivel nacional, en donde desde la tierra de los vencedores del desierto, ofrecerá una conferencia denominada “Tipos de liderazgo”, dirigida a la militancia de Acción Nacional que quiera darse cita a las 11 horas en un conocido salón de esa ciudad que, digan lo que digan las recientes encuestas, es un bastión azul y “capital” de una región que se ha convertido en la piedra en el zapato para el régimen morenista.

******

Ya todo está listo para el 8M. Desde los preparativos para impedir que infiltrados ocasionen destrozos en los edificios gubernamentales, lo que cada año termina por denostar una marcha con una causa legítima, hasta el operativo que desplegarán en conjunto la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, precisamente para evitar que esos infiltrados lastimen la integridad de las mujeres que marcharán para exigir igualdad de derechos y que mantienen la eterna lucha, tan necesaria y tan vigente. Por lo que desde las 6 de la mañana de este viernes hasta las 6 de la mañana del próximo martes, diversas calles del Centro de la ciudad permanecerán cerradas para permitir el desarrollo del operativo y de la marcha del 8M que iniciará el domingo a las 15 horas.