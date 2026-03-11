Sondeo del ITCMA pone a Alfredo Chávez en primer lugar por la candidatura del PAN a alcaldía de Chihuahua capital

Según un sondeo realizado por el Instituto Tecnológico de Contabilidad, Mercadotecnia y Administración (ITCMA) respecto a las preferencias electorales para la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, se ubicó en el primer lugar con el 33 por ciento de las preferencias.

El sondeo se llevó a cabo entre cuatro aspirantes a la candidatura panista a la Presidencia Municipal de la capital del estado, como lo son el ya mencionado coordinador legislativo, el fiscal General César Jáuregui, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y la diputada federal Manque Granados.

Los resultados del sondeo fueron los siguientes:

🔵Alfredo Chávez Madrid: 33%

🔵César Jáuregui Moreno: 25%

🔵Santiago de la Peña Grajeda: 23%

🔵Manque Granados Trespalacios: 19%

Será el domingo 6 de junio de 2027 cuando se realice la jornada electoral que renovará la gubernatura, 67 alcaldías y sindicaturas, así como 33 curules del Congreso del Estado.